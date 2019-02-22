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İzol: "Ekonomideki düzenlemeler olumlu sonuçlar verecek"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) BaşkanıMehmet Serkan İzol, ekonomide düzenlemeler içeren kanun değişikliğininolumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 14:25
İzol: "Ekonomideki düzenlemeler olumlu sonuçlar verecek"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) BaşkanıMehmet Serkan İzol, ekonomide düzenlemeler içeren kanun değişikliğininolumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.


Sosyal Hizmetler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dairkanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, kitap vesüreli yayınlarda KDV oranı sıfırlandı, tarımsal kredi borçlarıyapılandırılabilecek.


İşverene 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği, basılı kitap ve süreliyayınlarda KDV oranlarının sıfırlanması, tarımsal kredi borçlarınınyapılandırılması gibi konularda düzenleme yapılan kanun değişikliğinin ekonomiaçısından olumlu adımlar olduğunu belirten İzol, "Yapılan kanun değişikliği ilebirlikte sağlanan prim, vergi ve ücret desteği işverenlerimizin daha fazlaistihdam sağlaması işçi yükünün azaltılması adına olumlu bir gelişme. Ekonomikdaralmaya giden birçok işveren çareyi personel çıkartmakta buluyor. İşverenesağlanan bu destek, işçi çıkarmayı ortadan kaldıracak ve hatta ek istihdamartışını da etkileyecektir" dedi.


"Okuyan bir nesil en büyük yatırımımız olmalıdır"


Açıklamasında, kitap okuma alışkanlığının kazanılması gerektiğine de dikkatçeken İzol, kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlamasının gençleri kitapokumaya teşvik etmek için yerinde bir hamle olduğunun altını çizdi. İzol, "Kanundüzenlemesi kapsamında kitap ve süreli yayınlarda KDV oranlarınınsıfırlanması, Türkiye’de kitap okuma alışkanlığını da artıracağını düşünüyorum.Okuyan bir nesil bizim en büyük yatırımımız olmalıdır. Ülkemizde birçok gencimizkitap fiyatlarından dolayı okuma alışkanlığı kazanamıyor. Yapılan bu hamle ilebirlikte gençlerimizin okumaya olan heveslerinin de artacağını düşünüyorum"ifadelerini kullandı.


"Üreticiler desteklenmelidir"


Kanun düzenlemesinin içinde yer alan bir diğer madde olan tarımsal krediborçları yapılandırılmasının da çiftçilerin nefes almaları açısından büyük önem


taşıdığını belirten İzol, tarımda üreticinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.İzol, "Tarım bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Ülkemizin dış pazarda yeriningüçlenmesi için tarım sektörüne destek verilmesi gerekiyor. Yapılan kanundüzenlemesinin içeriğinde tarımın da olması, üretken çiftçilerimizin yüzünügüldürecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:25
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