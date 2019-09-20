İzol Aşireti'nden Diyarbakır annelerine destek

Dağa evlat verenlerden biri de İzol Aşireti Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Hasan Doğan, Diyarbakır anneleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SuperHaber’e konuşan Doğan, annelerin direnişini siyaset üstü ve kutsal bulduğunu belirteerek, “Bu ülkenin huzuru ve selameti için ailelere destek vermek gerekiyor.” diyor.

Bu çirkin yapının bir yüzünü ailesinin de yaşadığını ifade eden Doğan, “7 Haziran seçimlerinde AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayıydım. Yeğenim Hakkari’de üniversite öğrencisi iken dağa kaçırıldı. Biz bu yapıya hiç yalvarmadık, dik duruşumuzla mücadele ettik, ‘öldürebilirsiniz de, fakat bizim de sizinle Diyarbakır sokaklarında mücadelemiz devam edecektir’ diyerek telkinde bulunduk. Bizim bu dik duruşumuzdan sonra 45 gün içerisinde Kuzey Irak’ta gözü kapalı bir şekilde serbest bıraktılar. Dik ve samimi duruş her zaman çok önemli” sözleri ile örgüt karşısında boyun bükmemenin teslim olmamanın önemini vurguladıç

“Terörle mücadelenin panzehiri karşılarında cesurca durabilmek mi diyorsunuz?” sorusuna Hasan Doğan şu cevabı verdi.

“Bu bölge aşiretler bölgesi, benim yaşadığım bölge Karacadağ bölgesi, 150 bin nüfusa hitap eden aşiretler bölgesi. PKK ve silahlı unsurları, Karacadağ bölgesine en azgın olduğu zaman da bile giremedi. Herkes bu güce sahip olmayabilir. Devleti arkasında hissederse buradaki milletin sayısı 1000’leri aşar.“

Doğan, “Annelerin eylemlerinin arkasında terörün sonunun geldiği gerçeği mi yatıyor?” sorusuna ise “Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele konusundaki azmini takdir ediyorum. Bu annelerin orada olabilmesi terörün bitme noktasına geldiğinin kanıtıdır ama sadece devlet değil millette yanlarında olmalıdır.” sözleri ile cevap verdi.

Kürtlerin zulme uğradığı bütün dönemlerde CHP iktidardı

PKK’nın Kürtler adına mücadele etmediğine dair açık bir örnek vermek istediğini söyleyen Doğan, “Kürtlerin zulme uğradığı bütün dönemlerde CHP iktidardı. Kürtlerin katliama uğradığı bütün dönemlerde CHP iktidardı. AK Parti’nin iktidarı içerisinde Edirne’de nasıl bir hizmet yapıldıysa Hakkari’ye de o yapılmıştır. Şu anda Kürtlerin iradesine kayyum atandığına inanıyorum. Belediyeden bahsetmiyorum. Kürtlere zamanında zulm eden marjinal sol, Kürtlerin iradesine kayyum atamıştır. Sezai Temelli, Kürtlerin iradesine kayyum olarak atanmıştır. Ve Sezai Temelli ne Kürtleri temsil ediyor, ne de Kürtlere hizmet ediyor. Batı güçlerinin emellerine alet olacak şekilde Kürtleri yönlendiriyorlar, çok değerli Kürt ailelerinin çocukları kandırılarak vekalet savaşı verdiriyorlar! Yazıktır, Kürt ve Türkler her zaman kardeştir.” dedi.

HDP’nin annelere neden destek vermediği yönündeki soruya Doğan, “HDP’nin hiçbir zaman kendi iradesi olamaz. PKK’nın siyasi uzantısıdır.” cevabını verdi.

Türkiye’nin merak ettiği "Peki bu eylemden anneler sonuç alır mı?" sorusuna İzol Aşireti Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Hasan Doğan, “Ben alacağına inanıyorum çünkü anneler siyaset yapmıyorlar, içten ve samimi bütün çalışmalar başarıyla sonuçlanır.” şeklinde cevap verdi.