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İznik’te büyük deniz keşfi

Bursa’nın İznik ilçesinde milyonlarca yıl önce denizlerde yaşayan mikroorganizmalara ait fosiller bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 14:43
İznik’te büyük deniz keşfi

Bursa’nın İznik ilçesinde milyonlarca yıl önce denizlerde yaşayan mikroorganizmalara ait fosiller bulundu.


Türk bilim adamları, İznik’te büyük bir keşfe imza attı. Kaya parçalarında fosilleşmiş deniz canlılarına ait mikroorganizmalar tespit edildi. Bilim adamları, bölgenin 300 milyon yıl önce deniz ile kaplı olduğunu, bunun kaya parçalarındaki mikroorganizmalardan anlaşıldığını söyledi.


TÜBİTAK ve TTGV desteğinde bilimsel çalışmalar yürüten Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yer, Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu Yürütme Sekreteri Prof. Dr. Demir Altıner, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya yer Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofizik Araştırmaları ve Depremsellik Koordinatörü Prof. Dr. Aral Okay ve ODTÜ Araştırma Görevlisi Serdar Gürkan Atasoy, İznik’te Abdulvahap tepesindeki kayalık bölgede milyonlarca yıl öncesine ait mikroorganizma fosil kalıntıları buldu.


Prof. Dr. Demir Altıner, "Dünyanın yaşı 4 milyar yıldan fazla. 3 milyar yıldan sonra bakteriler ile başlayan bir hayat var. Bu giderek çok hücreli organizmalara doğru gelişiyor. 542 milyon yıl önce de mikro organizma grupları anormal derece de çeşitleniyor. Ve bunlar geçen jeolojik zamanda gelişiyor. Denizde yaşayanlar kayıtlarını kayaların içine bırakıyor. Karada yaşayan canlılar karada bırakıyor. İşte bütün bu canlılar geçmiş zaman aralığında sınıflanmış vaziyette. Kayalar da bunları kullanışlı hale getiriyor. Türkiye’deki bütün kayalar sınıflandırılmış vaziyette. Ancak İznik bu açıdan çok az bilinen bir bölge. Onun için burada çalışma yürütüyoruz" dedi.


Prof. Dr. Aral Okay, "İznik dağ oluşum bölgesi. Kıtaların çarpıştığı, dalma-batmaların geliştiği bir bölge. Buna bağlı olarak çok farklı tipte kayalar ve fosiller var. İznik bölgesi de değişik kaya tiplerinin olduğu bir bölge. Maksadımız İznik ve Gemlik’in geniş bir tarihini araştırmak. Tarihçiler vesikalara bakarak geçmişi araştırıyorsa biz de kayalara bakarak bölgenin yüz milyonlarca yıl öncesini araştırıyoruz. Burası ne zaman kara, ne zaman denizmiş ve ne zaman yükselmiş, ne tür canlılar yaşamış? Burada gördüğümüz kayalar en yaşlı kayalar. Tahminen 300 milyon sene önce çökelmiş bu kayalar. O zaman bu bölge derin bir denizmiş. Aslında karmaşık bir tarihçesi var, biz de bunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:43
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