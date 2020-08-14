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Aktüel

İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 00:12:09 -
İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

BURSA (AA) - İznik Gölü'nde bindikleri kayığın motorunun arıza yapması sonucu mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İznik Gölü'ne açılan Mehmet Güleç ve Mehmet Tetik'in bindikleri kayığın motoru bir süre sonra arıza yaptı.

Gölün ortasında mahsur kalan 2 kişi, cep telefonuyla yardım istedi. Güleç ve Tetik, bölgeye gelen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Motoru arıza yapan kayık ise kıyıya çekildi.

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