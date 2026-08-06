İznik Gölü'nde kahreden acı! Kıyıdan göle düşen talihsiz genç kurtarılamadı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan 32 yaşındaki Emre Çapkın, kıyıdan dengesini kaybederek İznik Gölü'ne düştü. Ağır yaralanan talihsiz genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kıyıdan dengesini kaybederek İznik Gölü'ne düşen kişi hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Emre Çapkın (32), kıyıdan İznik Gölü'ne düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Çapkın'ı gölden çıkardı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çapkın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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