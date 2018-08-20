0553 313 94 23

İznik Belediyesi'nden ABD ürünlerine boykot

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un Türkiye'ye yönelik kararlarına İznik Belediyesi'nden tepki geldi. Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçede ABD ürünlerini boykot kararı aldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:45
İznik Belediyesi'nden ABD ürünlerine boykot

Bursa’nın İznik ilçesinde, Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçe halkını ABD menşeli ürünleri boykot etmeye çağırdı. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik kararlarına bir tepki de İznik’ten geldi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçenin dört bir yanında bulunan billboardlarda ABD’yi boykot mesajı yayınladı.

Başkan Sargın, “İznik Belediyesi olarak, bütün sosyal tesislerinde ABD menşeli yiyecek ve içecek ürünlerinin alış ve satışlarını durdurma kararı aldık. Yaşanan bu süreçte İznik halkımızın da bizleri destekleyeceğini biliyor ve tüm hemşehrilerimizin ABD menşeli ürünlerini boykot etmelerini bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:45
  1. Bursa
  2. ABD
  3. Trump
  4. İznik Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da erkek cesedi bulundu
    1. Samsun'da erkek cesedi bulundu
    2. Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı
    3. Diyarbakır'da yaşlılara ATM’den para..
    4. Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3..
    5. Karaman'da kamyonet devrildi: 1 kişi..
    6. İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'in..
    7. Çeçenistan’da polis merkezine saldırı:..
    8. Vatan haini Cem Özdemir, ağzındaki..
    9. ‘Hudut kartalları’ FETÖ’cülere göz..
    10. UEFA, yılın futbolcusu adaylarını..
    11. Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Büyükelçiliği'ne..
    12. Almanya Başbakanı Angela Merkel:..
    13. Gaziantep’te 75 kilo esrar ele..
    14. AK Parti'nin bayram programı belli oldu
    15. Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi..
    16. Rusya'dan E-Vize açıklaması!
    17. Bedelli askerlikler ne zaman askere..
    18. Bir ilçe o gence ağladı! Bir hafta..
    19. Erdoğan'dan Uras ailesine başsağlığı!
    20. Lise nakilleri 3. nakil başvuruları ne..
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda