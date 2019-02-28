0553 313 94 23

İzmit’te pazarcılara yük olmadan 50 milyon TL’lik yatırım yapıldı

İzmit Belediyesi ve Pazarcılar Odası’nın ortaklaşa düzenlediği kahvaltı programında söz alan İzmit Belediye Başkanı Dr.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:24
İzmit’te pazarcılara yük olmadan 50 milyon TL’lik yatırım yapıldı

İzmit Belediyesi ve Pazarcılar Odası’nın ortaklaşa düzenlediği kahvaltı programında söz alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “50 milyon TL’nin üzerinde harcama yapıldı, pazarcımızdan 1 kuruş alınmadı” dedi.



Kocaeli’nde yeni yapılan pazar yerleri pazarcılara büyük kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, geçtiğimiz aylarda hizmete giren Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında pazarcılarla bir araya geldi. Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası işbirliğinde düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın katıldı. Birliktelikte konuşan Başkan Doğan, pazarcılara yük olmadan 50 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.



Göreve başladıkları yıllarda tek bir kapalı pazar alanı olmadığı ifade eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Pazarcılar odamızla o dönem oturduğumuzda birer birer bu pazarları kapalı hale getireceğimizi vaat etmiştik. Allah nasip etti, 11 kapalı pazar yaptık. İçerisinde köylü pazarı, hayvan pazarı, üniversite pazarı da dahil olmak üzere birbirinden güzel pazarımız oldu. 3 tane pazarımız kaldı. Onlarda yerlerle ilgili sorunları nedeniyle kalmıştı, çözüldü mü onlarda kapalı pazara dönecek ve sokakta pazarımız kalmamış olacak. Bu 11 pazarın yapılması kolay olmadı, yerlerinin bulunması kolay olmadı. 50 milyon TL’nin üzerinde harcama yapıldı, pazarcımızdan 1 kuruş alınmadı. En son yapılan pazarımız gerçekten şehrin göz bebeği olan bir bölgede. Pazarcılar odamızla uzlaşılarak kapalı pazar olması için hazırlandı, açıldı ve şimdide hizmet veriyor. Bu anlamda ben çok mutlu ve huzurluyum" dedi.



Kahvaltının ardından İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın pazar stantlarını gezdi, esnaflarla sohbet etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:24
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATB Başkanı Çandır: “Antalya borcuna sadık bir kent”
    1. ATB Başkanı Çandır: “Antalya borcuna..
    2. Aktaş meşale ve konfetilerle karşılandı
    3. TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş..
    4. Burhaniye’de Kültür ve Sanat..
    5. Küçükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı
    6. Okullar arası step aerobik il..
    7. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli..
    8. Turkcell’li atletler Avrupa seferinde
    9. Burun estetiğinde merak edilen noktalar
    10. FETÖ sanığından "Sohbetlere devlet..
    11. İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019..
    12. Kaçak cep telefonu operasyonunda şok..
    13. Okullar arası Yıldız Kızlar Grup..
    14. Bakan Pakdemirli, Yenice’ye müjdelerle..
    15. Aşırı tuz ve şeker kullanımı mutfakta..
    16. Daimler ve BMW, "sürücüsüz otomobil"..
    17. Eski eşini öldürmek için oğlunu..
    18. Sokağa zehirli makarna bıraktılar... 3..
    19. Kınalı keklikler doğanın korunmasına..
    20. 7 mürettebatı kurtaran Sahil..
    21. Domaniç’te kar yağışı, sis ve buzlanma
    22. AK Parti 28 Şubat’ı unutmadı
    23. Şikayetler artık polise yüz yüze..
    24. 2019 YKS başvurularında son gün ne..
    25. KidZania ve SosyalBen Vakfı’dan..
    26. ’Küheylan’ı ile 6 bin kilometre yol..
    27. Hisarcık’ta geçen yıl açılan 129 kursa..
    28. Pakistan hava sahası uçuşlara geçici..
    29. Sosyal medyadan PKK propagandası yapan..
    30. "Artık demokrasisi ve artan..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."