THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

İzmit'te otoparktaki hafif ticari araç yandı

Hafif ticari araç motorunun alev alması sonucu yangın. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken olayda can kaybı yaşanmadı.

28 Ekim 2018 Pazar 13:58
İzmit'te otoparktaki hafif ticari araç yandı

İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki sitenin otoparkında, Ahmet Yılmaz'a ait 41 AAT 010 plakalı park halindeki hafif ticari aracın motoru, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını gören site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:58
  1. izmit
  2. hafif ticari araç
  3. yangın
  4. 17 ağustos bulvarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Murat Kurum'dan Tunceli şehidinin ailesine taziye ziyareti...
    1. Bakan Murat Kurum'dan Tunceli..
    2. LPG alırken nelere dikkat edilmeli?
    3. İnmeye ne sebep oluyor
    4. İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar..
    5. İşte TFF 3.Lig'de alınan toplu sonuçlar!
    6. İngiliz yetkiliden Milli Muharip Uçağı..
    7. Amerika'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı..
    8. Altay'ın yeni teknik direktörü..
    9. ABD'den Suudilere yeni Kaşıkçı çağrısı
    10. Kurtulmuş: Suriye zirvesi, tarihi bir..
    11. Tarih belli oldu! 'Üçlü Zirve' için..
    12. Bardakçı bu bilgiyi ilk kez paylaştı:..
    13. Trabzon valiliğine kim atandı
    14. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    15. Konya valisi kim oldu?
    16. Lekelere karşı sirke ile yağ emrinizde
    17. Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!..
    18. 'Vay yavrumun ateşi var!' diye..
    19. Mahkemede olay çıkmıştı... Mustafa..
    20. Sultangazi'de ev sahibi Pakistanlı..
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    KYK yurt başvuruları ne zaman?
    KYK yurt başvuruları ne zaman?