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İzmit'te fuhuş operasyonu! 10 kişi gözaltında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhuşa aracılık eden 4 şüpheli ile 6 Özbekistan uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı

08 Şubat 2019 Cuma 13:14
İzmit'te fuhuş operasyonu! 10 kişi gözaltında

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhuşa aracılık eden 4 şüpheli ile 6 Özbekistan uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube MüdürlüğüAhlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları neticesinde bir apartmanda kiralanan 2 dairede fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Elde edilen istihbarat sonrasında harekete geçen ekipler, fuhuş yaptırıldığı belirlenen apartmandaki evlere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri öğrenilen F.K. (62), oğlu H.K. (37), O.E. (35) isimli Özbekistan uyruklu kadın ve A.K. (75) ile A.T. (30), S.M. (37), D.K. (41), D.A. (39), N.X. (41) ve R.M. (40) isimli Özbekistan vatandaşı 6 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda müşteri sıfatı ile evde oldukları öğrenilen 15 kişinin ise ifadeleri alındı.

Gözaltına alınan F.K. oğlu H.K., O.E. A.K., A.T., S.M., D.K., D.A., N.X. ve R.M., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından A.T., S.M., D.K., D.A., N.X. ve R.M. isimli Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne gönderilirken, F.K. oğlu H.K.’nin kiraladığı dairelerde O.E. isimli Özbekistan uyruklu kadının iş vaadiyle ve fuhuş yapmak isteyen kadınları Özbekistan’dan getirttiği öğrenildi. Fuhşa aracılık yaptıkları belirlenen F.K, H.K., O.E. ve A.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, şahısların fuhuş yapmak için kiraladıkları evin ise mühürlendiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 13:14
  1. Kocaeli
  2. İzmit
  3. fuhuş baskını

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