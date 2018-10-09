THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İzmit'te 'bacaktan tutmalı' iş güvenliği tedbiri

İzmit''te, rögarın içine sarkarak, kablo çeken işçiyi, dışarıdaki mesai arkadaşının, sadece sol bacağından tutarak, 'iş güvenliği önlemi' almaya çalışması dikkat çekti.

09 Ekim 2018 Salı 17:42
İzmit'te 'bacaktan tutmalı' iş güvenliği tedbiri

İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi Kent Meydanı'nda, yere uzanan işçi, bir süre sonra kablo çekmek için rögara sarktı. Bu sırada, dışarıdaki arkadaşı ise bacağından tuttuğu işçi için önlem almaya çalıştı. İşçinin vücudu rögarın içindeyken, arkadaşının sol bacağını tuttuğu, bazen de bir elini bırakıp, kabloyu aldığı görüldü. İkiliyi görenler, şaşkınlıkla izlerken, bazı kişiler de cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Bu anları kamerayla kayda alan birinin, videosunda "İş güvenliği mi bu?" diye sorduğu, işçinin de "Aynen" diye yanıt verdiği duyuluyor. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:42
  1. İzmit
  2. İş güvenliği
  3. iş güvenliği önlemi
  4. bacaktan tutmalı iş güvenliği önlemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fulya'nın katil zanlısı: En ağır cezayı hak ediyorum
    1. Fulya'nın katil zanlısı: En ağır..
    2. PKK'nın sözde Belçika sorumlusu..
    3. Malatya'da kayısı operasyonu! 3 kişi..
    4. Trump şokta! ABD’nin BM tesilcisi..
    5. Kadınlar daha uzun yaşıyor
    6. Gaziantep'te hırsızlık olaylarında 18..
    7. Trump'tan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili..
    8. "Esed iç savaşı kazanmak için DEAŞ'ın..
    9. Mısır ile Sudan arasında önemli anlaşma!
    10. Rodrigues'e dev talip! 15 milyon euro..
    11. Papatya çayı öyle faydalı ki!
    12. Hangi ürünlerde indirim olacak?
    13. Ailesini kurtarmak için alevlere daldı
    14. Bomba patladı! Cenk Tosun, Beşiktaş'a..
    15. Rakka'da toplu mezarlar bulundu!
    16. Nevşehir'deki cinayetlerle ilgili 2..
    17. İsrail'den flaş karar! ABD'li öğrenci..
    18. Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme!..
    19. Alzheimerın yaşlılıkla bir alakası yok
    20. Zabıtayı döven başkana hapis şoku!
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?