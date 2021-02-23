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Aktüel İzmit'te 'Allahu ekber' diyen karga hayrete düşürdü!
Aktüel

İzmit'te 'Allahu ekber' diyen karga hayrete düşürdü!

İzmit'te “Allahü ekber” diyen karga görenleri hayrete düşürdü. Çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları görüntülerken karganın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 01:04:00 -

İzmit'te bir ağaç dalında “Allahü ekber” diyen karga görenleri şaşırttı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla kargayı görüntüledi.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde marketten eve dönen Sibel Ferik, ağaçtan “Allahü ekber” sesi geldiğini duyunca şaşırdı. Sesin kargadan geldiğini fark eden Ferik, o anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çevredekilerin de görüntülemeye çalıştığı karga bu esnada uçarak bölgeden uzaklaştı.

"Büyük ihtimalle ezan seslerini duyunca öğrendi"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Sibel Ferik, “Dün market alışverişinden dönerken ‘Allahü ekber’ denilince kafamı kaldırdım. Bir grup da ellerinde telefonlarla çekim yapıyordu. Ben de hemen telefonla çekmeye başladım. Sesler artınca herhalde ürktü ve gözden kayboldu. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım ve çok şaşırdım. Böyle bir duruma da şahit olmaktan mutluluk duydum. Mahallemizde iki cami var ve büyük ihtimalle de ezan seslerini duyunca öğrendi” dedi.

"İnanılmaz bir olay"

Görüntüleri izleyen veteriner Ejder Dalkıç, kargaların çok zeki hayvanlar olduğunu ve taklit yapabileceğini ifade ederek, “Kargalar şempanzelerden sonra bilinen en zeki hayvanlardan biridir. Taklit yetenekleri çok alışık olmadığımız bir durum olsa da taklit yapabilir. Bu karga iki cami arasında yuvada büyüdüyse ve annesinin de namaz vaktinde geldiğini kendisini şartlandıysa şu an annesini çağırmak için Allahü ekber demesi gayet başarılı ve inanılmaz bir olay diye düşünüyorum. Kargalar çok zekidir böyle bir davranış olabilir” diye konuştu.

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