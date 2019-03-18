İzmit'te 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
İzmit'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada 70 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.18 Mart 2019 Pazartesi 19:58
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden TIR'ı takibe aldı. TEM yolu İzmit Gültepe mevkiinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 70 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis, TIR sürücüsü Y.K.'yi gözaltına aldı. 'Kaçak sigara ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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