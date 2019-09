İzmit Yürüyüş Yolu, her gün temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit Yürüyüş Yolu’nda 7 kişilik ekiple her gün temizlik çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin birçok noktasındaki temizlik çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit’in merkezinde bulunan ve vatandaşların sıklıkla kullandığı Yürüyüş Yolu’nda mıntıka temizlik çalışmalarını her gün titizlikle yürütüyor. Yürüyüş Yolunda yapılan temizlik çalışmalarında, 7 personel her gün mıntıka temizliği görevini sürdürüyor. Mıntıka temizliğinde çöp ve diğer yabancı maddeler toplanıyor. Çalışmalar ile yürüyüş yolunun her zaman temiz bir şekilde tutulması sağlanıyor.

Sadece mıntıka temizliği ile yetinmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haftada bir gün de büyüyen yabani otların ve ağaçlardan düşen yaprakların temizliğini yapıyor. Yabani ot biçimi ve yaprakların toplanması ile Yürüyüş Yolu’ndaki yeşil alanların daha düzenli ve hoş görülmesi sağlanıyor. Vatandaşların temiz bir ortamda Yürüyüş Yolunu kullanmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha önceden de Yürüyüş Yolunda bulunan kentsel donatı elemanlarının onarım ve yenilemesini yapmıştı.