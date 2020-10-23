  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmit Körfezi'ne balıklandırma çalışmaları kapsamında çipura, levrek ve kalkan bırakıldı
Aktüel

İzmit Körfezi'ne balıklandırma çalışmaları kapsamında çipura, levrek ve kalkan bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:02:14 -
İzmit Körfezi'ne balıklandırma çalışmaları kapsamında çipura, levrek ve kalkan bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce yürütülen "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında denize çipura, levrek ve kalkan bırakıldı.

Darıca sahilinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin 3. etabıyla birlikte binlerce balık yavrusunu denizle buluşturduklarını ve İzmit Körfezi'nde balık popülasyonunun arttığını söyledi.

Körfezin sürekli denetlendiğini ve temizlendiğini, açıklarda yunusların yüzdüğünü belirten Büyükakın, şöyle konuştu:

"İlimizde 6 mavi bayraklı plajımız var. Sahillerde bizlere şov yapan yunuslardan denizlerimizin temiz olduğunu görebiliyoruz. Körfezin temizlenmesiyle buradaki ekoçeşitlilikte artışlar oldu. Balıklandırma projemiz kapsamında daha önceden denize bıraktıklarımız yavru balıklardı. Şimdi buradan bırakacağımız balıklar ise 600 ve 400 gram civarında. Buradaki çalışmamızla körfezimizdeki çeşitliliği arttırıyoruz."

- "Körfezimize acımayana biz de acımıyoruz"

Başkan Büyükakın, körfezi kirletenlere göz açtırmadıklarını ifade ederek, "Son 14 cezanın bedeli 13 milyon lira oldu. Körfezimize acımayana biz de acımıyoruz. Deniz uçağımızla körfezimizi korumaya devam edeceğiz. Gelecekte çocuklarımızın gurur duyduğu bir şehrimiz olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetim ve Balıkçılık Yapıları Dairesi Başkanı Mahir Kanyılmaz da vatandaşların sağlıklı ve dengeli şekilde su ürünlerine ulaşmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer yetkililer, proje kapsamında markalanan çipura, levrek ve kalkanları denize bıraktı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li başkan koronavirüse yakalandı
Yaşam

CHP'li başkan koronavirüse yakalandı

Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'
Gündem

CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'

CHP zihniyetinin şapka zulmü dönemin gazete ilanlarında bile yer alıyor. Bir gazetede yer alan şapka reklamında, "Kurtulmak için Şapka Satın..
Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği
Gündem

Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından Türkiye'nin milli sondaj gemileri, Karadeniz'de birlikte çalışmaya hazırlanıyor. 'Fatih' tespit kuyuların..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay