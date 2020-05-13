İzmit Belediyespor'dan TBF'nin ligleri sonlandırma kararına destek

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un başkanı Uğur Koştur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandıran Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kararına destek verdi.

Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak federasyonun alacağı karara saygı duyacaklarını daha önceden açıkladıklarını belirterek, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydetti.

Kovid-19 sürecinde federasyonla hep iletişim halinde olduklarını ifade eden Koştur, "Bu süreçte yabancı oyuncularımız ayrılmak istemişlerdi. Sözleşmeleri de mayısa kadardı. Federasyon ve devletin aldığı karar sonucu 15 Mart'tan itibaren oyuncularımızla antrenmanları bırakmıştık. Özellikle yabancı oyuncuların sözleşmelerini feshederek hem mali yükümlülükleri azalttık hem de onların önünü açtık. Bu süreçte yerli oyuncularımızla ilgili sözleşmeler devam ettiği için hiçbir şekilde yol ayrımına gitmedik. Onlarla irtibat halindeydik. Ligdeki konumumuzun tesciliyle ilgili resmi karar açıklandıktan sonra o oyuncularımızın marta kadar olan alacaklarıyla ilgili ödemelerini yapıp süreci sonlandıracağız." şeklinde konuştu.

Koştur, ligi 5. sırada tamamladıklarını ve bu anlamda başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, gelecek sezonla ilgili planlama yapmaya başlayacaklarını bildirdi.



