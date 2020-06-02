  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İzmit Belediyespor transfer çalışmalarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:34:25 -
İzmit Belediyespor transfer çalışmalarına başladı

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un başkanı Uğur Koştur, yeni sezonda iyi bir takım oluşturabilmek için transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Litvanyalı Egle Siksniute ve Karadağlı Milica Jovanovic'le anlaştıklarını belirterek, yeni sezon için iyi bir takım kurmak istediklerini kaydetti.

Bu amaçla kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Koştur, "Avrupa'da mücadele etmeyle ilgili federasyondan resmi yazıyı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili telefon görüşmelerimiz oluyor. Yeni sezonda iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Yabancı transfer anlamında görüştüğümüz 2 ABD'li oyuncu var. Onlarla ilgili nihai kararı yakın zamanda vereceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonra da yerli oyuncuların transferine geçeceğiz. Transferleri erkenden tamamlayıp kadromuzu oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Koştur, basketbolseverlerin keyifle izleyebileceği İzmit Belediyespor takımı kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı