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İzmit Belediyesi’nin “Başkanlık Kupası”nda kuralar çekildi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen “30 Ağustos Zafer Bayramı Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası”nda kuralar çekildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 19:30
İzmit Belediyesi’nin “Başkanlık Kupası”nda kuralar çekildi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen “30 Ağustos Zafer Bayramı Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası”nda kuralar çekildi.


İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Başkanlık Kupası Futbol Turnuvasının fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimini İzmit Belediye Spor Müdürü Mithat Ağa gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik Spor Tesisleri’nde 19-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvaya “Süper Amatör 1.Lig” ve “Masterlar Ligi”nden toplam 12 takım katılacak. Turnuvanın açılış maçı 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü Bekirpaşa Masterler ile Mertspor arasında oynanacak. Turnuva 27 Ağustos 2019 Salı günü 3.’lük, 4.’lük ve final maçıyla sona erecek.


Cephanelik Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek turnuvaya Bağdatspor, Kocaeli Güneşspor, İzmit Yenimahallespor, Başaranspor, Alikahya Belediyespor, Hayat Kimya Masterlar, Çayırtepespor, İzmit Gültepespor, Mertspor, Bekirderespor, Bekirpaşa Masterlar ve İzmit Masterlar olmak üzere 12 takım katılacak. Öte yandan, İzmit Belediyesi tarafından “30 Ağustos Zafer Bayramı İzmit Belediyesi Minikler Futbol Şenliği” düzenlenecek. 22 Ağustos 2019 Perşembe günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda düzenlenecek futbol şenliğine 16 takım katılacak. Takımlar turnuvaya 9-10-11 yaş grupları ile katılabilecek. Turnuva saat 10.00’da oynanacak maçlarla başlayıp aynı gün saat 16.30’da oynanacak final maçı ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:30
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