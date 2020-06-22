İzmit Belediyesinden Alikahya Fatih’te asfalt mesaisi

İzmit’teki tüm mahallelerde üst yapı çalışmalarına yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hız veren İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi’nde asfalt ve yol bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların konforunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla İzmit’teki tüm mahallerde yol bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda Alikahya Fatih Mahallesi Narçiçeği Sokak’ta alt yapı çalışmaları sonrası bozulan yolda asfalt yama çalışması yaptı. Ekipler, 50 metre uzunluğundaki yolun bozulan kısımlarına 22 ton sıcak asfalt dökerek yolu düzeltti. Çalışmaları takip eden Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan, İzmit Belediyesinin her türlü sorunda yanlarında olduklarını belirterek ekiplere çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Ekipler çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi Akdere Caddesi’nde deforme olan toprak yolu iş makinesiyle düzeltti. Çalışmada 200 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yola stabilize dolgu malzemesi dökülen caddede ulaşım konforlu hale getiriyor.