İzmit Belediyesi Haziran meclisi toplandı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapıldı.

9 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste Başkan Hürriyet,üyelerden Aykut Çağlayan ve Erol Çalışkan’ın doğum günlerini kutladı. Mecliste 4, 5, 6, 7 ve 8. gündem maddeleri komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi. İzmit Belediye meclisinde 5 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek kent temizliği için muhtelif iş makinalarının ve hizmet araçlarının çalıştırılması ihalesi de görüşüldü. İhalenin 3 yıl olarak yapılması oyu birliği ile kabul edildi.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nde ihalelerin şeffaf ve belediye çıkarlarının korunduğu şekilde yapılacağını belirterek , “Yapılacak ihaleler şeffaf ve canlı olacak. Bugüne kadar yapılmamıştı. Şartname belediyeyi koruyacak şekilde olacak. İhalenin 3 yıl olması fiyat olarak daha iyi. Uzman arkadaşlar 1 yıl olduğunda daha pahalı olduğunu söylüyorlar. Satın almak mı kiralamak mı belediye lehine bu konuda da çalışıyoruz. Herkesin takip edeceği şekilde ihale olacak” dedi.

Bir sonraki meclis toplantısının 2 Temmuz Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.