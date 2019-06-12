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İzmit Belediyesi Haziran meclisi toplandı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:39
İzmit Belediyesi Haziran meclisi toplandı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapıldı.


9 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste Başkan Hürriyet,üyelerden Aykut Çağlayan ve Erol Çalışkan’ın doğum günlerini kutladı. Mecliste 4, 5, 6, 7 ve 8. gündem maddeleri komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi. İzmit Belediye meclisinde 5 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek kent temizliği için muhtelif iş makinalarının ve hizmet araçlarının çalıştırılması ihalesi de görüşüldü. İhalenin 3 yıl olarak yapılması oyu birliği ile kabul edildi.


Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nde ihalelerin şeffaf ve belediye çıkarlarının korunduğu şekilde yapılacağını belirterek , “Yapılacak ihaleler şeffaf ve canlı olacak. Bugüne kadar yapılmamıştı. Şartname belediyeyi koruyacak şekilde olacak. İhalenin 3 yıl olması fiyat olarak daha iyi. Uzman arkadaşlar 1 yıl olduğunda daha pahalı olduğunu söylüyorlar. Satın almak mı kiralamak mı belediye lehine bu konuda da çalışıyoruz. Herkesin takip edeceği şekilde ihale olacak” dedi.


Bir sonraki meclis toplantısının 2 Temmuz Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:39
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