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İzmit Belediyesi başkanlık kupası başladı

KOCAELİ (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası” başladı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:46
İzmit Belediyesi başkanlık kupası başladı

KOCAELİ (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası” başladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 12 takımın yer aldığı “İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası” nefes kesen ilk maçla birlikte başladı. Cephanelik Spor Tesisleri’nde saat 19.00’da oynanan ilk karşılaşmada Bekirpaşa Masterlar ve Mertspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen karşılaşmayı Mertspor 2-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.


Dostluk ortamında başlayan turnuvada ilk maçın sembolik başlama vuruşunu İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ve İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya gerçekleştirdi. Ebubekir Yalçın’ın orta hakemliğini Mustafa Çalışkan ve Engin Can Sevim’in yan hakemliğini yaptığı karşılaşmada her iki takım kaptanları birbirlerine çiçek takdim etti.


Turnuvanın ikinci maçı ise İzmit Masterlar ve Çayırtepe Gençlikspor arasında oynandı. Bol gollü geçen maçta İzmit Masterlar Çayırtepe Gençlikspor’u 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan bir diğer takım oldu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:46
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