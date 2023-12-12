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Gündem İzmirliler Gazze için bir araya geldi
Gündem

İzmirliler Gazze için bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-12 08:43:00 -
İzmirliler Gazze için bir araya geldi

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Platform üyesi dernek üyelerinin yanı sıra kadın ve çocukların da bulunduğu grup, Filistin bayrakları taşıyarak Konak Meydanı'na kadar yürüdü.

"Yürü kardeşim ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin", "Özgür Filistin", "Diren Filistin" yazılı dövizler taşıyan gruba mehter takımı da eşlik etti.

Konak Meydanı'nda konuşan İSTOK Platformu Dönem Başkanı Gökhan Temur, Filistin davasının insan olanların davası olduğunu belirterek 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde "Filistin'de yapılan soykırımın 65. gününü yaşadıklarını" söyledi.
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İşgalci İsrail'in yaptığı katliamı derin bir kederle izlediklerini ifade eden Temur, İsrail'in amacının Gazze'yi insansızlaştırmak olduğunu belirtti.

Filistinli kardeşlerinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Temur, "Bu bir savaş değil, katliamdır. Ey siyonist İsrail, ey ABD, ey Batılı güçler, dürüst değilsiniz. Zalimsiniz, ikiyüzlüsünüz. Politikalarınızla yeryüzünde toplumları ifsat etmek için varsınız." Dedi.

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