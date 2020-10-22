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Aktüel İzmirli taksici aracında unutulan ve içinde para ile pasaport bulunan çantayı sahibine teslim etti
Aktüel

İzmirli taksici aracında unutulan ve içinde para ile pasaport bulunan çantayı sahibine teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:48:15 -
İzmirli taksici aracında unutulan ve içinde para ile pasaport bulunan çantayı sahibine teslim etti

İZMİR (AA) - İzmir'de bir taksi şoförü, aracında unutulmuş, içinde bir miktar para ve pasaportun bulunduğu çantayı sahibine ulaştırdı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Mehdi Akıncı içinde 1500 avro, 6 bin lira ve pasaport bulunan çantasını tatil için geldiği İzmir'de bindiği takside unuttu.

Akıncı çantasının bulunması için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yardım istedi.

Durumu fark eden taksici Recep Alpboğa da olayı durağına ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin ve odanın çalışmasının ardından çanta Akıncı'ya teslim edildi.

Oda Başkanı Celil Anık davranışı dolayısıyla tebrik ettiği taksici Alpboğa’ya plaket verdi.

Anık, İzmir’deki tüm taksicilerin aynı duyarlılıkta olduğunu belirterek, "Araçlarımızda unutulan, düşürülen eşyaların tesliminde örnek başarıya sahibiz. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Mehdi Akıncı da "Doğrusu umudumu kesmiştim. Benim için büyük sürpriz oldu. Ne kadar teşekkür etsem az." dedi.

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