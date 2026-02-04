Kafalarına göre zamma son: Ekmek ve simitte devrim gibi karar!
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, simit ve ekmekte Ticaret odası üyesi fırınların tarifelerinde onay yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığına verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, simit ve ekmekte Ticaret odası üyesi fırınların tarifelerinde onay yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığına verildi.
esmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme süreci artık tamamen Ticaret Bakanlığı'nın kontrolüne girdi.
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen, esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarının belirlenme ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.
ONAY KURULUŞU TİCARET BAKANLIĞI OLDU Buna göre, ticaret odası üyesi fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme sürecinde onay kuruluşu Ticaret Bakanlığı oldu.
HEYET DEĞERLENDİRMESİ YERİNE BAKANLIK ONAYI Yönetmeliğin önceki halinde tarifelerin belirlenmesinde; Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alınması öngörülüyordu./ kaynak: Habertürk
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23