İzmirli lise öğrencileri, uluslararası bilim fuarında Türkiye'yi temsil edecek

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Geliştirdikleri bilim ve mühendislik projeleriyle ulusal yarışmalarda dereceler elde eden İzmirli 3 lise öğrencisi, bu yıl çevrimiçi düzenlenecek Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarında projelerini görücüye çıkaracak.

İzmir Özel Ege Lisesi 12. sınıfında eğitim alan Okan Demir Baykal ve Tankut Çekiç teknolojik tasarım, Bilgenaz Altıparmak ise matematik alanında 2 yıl önce çalışmaya başladı.

Görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilmeleri için özel bir gözlük tasarlayan Baykal ve Çekiç’in projesi ile Bilgenaz Altıparmak'ın "Üç Boyutlu Uzayda Arbelos ve Arşimet Küreleri" konulu matematik projesi, geçen yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye ikincilikleri elde etti.

TÜBİTAK tarafından bu projelerin, ABD'de 2021 yılında çevrimiçi olarak düzenlenecek Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda (Regeneron ISEF 2020) Türkiye’yi temsil etmesine karar verildi.

- "Titreşimli gözlük, görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak"

Öğrencilerden Okan Demir, AA muhabirine, Türkiye'yi böyle önemli bir yarışmada temsil edecekleri için mutlu olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri gözlükte kamera ve geliştirme kartıyla gerçek zamanlı görüntünün telefona aktarıldığını belirten Baykal, "Cep telefonlarındaki güçlü işlemciler sayesinde nesne algılama ve uzaklık ölçüm gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Buradan alınan bilgilerle birlikte cihaz, yardımcı bilekliğe bağlanarak uzaklık bilgilerini ve nesnelerin isimlerini, titreşim yoluyla görme engelli bireylere bildiriyor." diye konuştu.

- "Türkiye'yi temsil edeceğimiz için çok mutluyuz"

Son yıllarda Türkiye'de başlatılan yerli ve milli teknoloji hamlesinin kendilerine yol gösterdiğini belirten Tankut Çekiç ise şöyle konuştu:

"Arkadaşımla yerli ve milli bir proje geliştirebileceğimize inandık. Projemizi geliştirmek için sıkı çalıştık. TÜBİTAK'tan dereceler alınca mutlu olduk. Görme engelli bireyler için geliştirdiğimiz titreşimli gözlükle Regeneron ISEF gibi uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmemiz bizim için büyük bir gurur. Yarışmada dereceye girerek projemizi dünyada tanıtmayı istiyoruz. Tasarımımızdan daha çok engelli bireyin faydalanmasını hedefliyoruz. Bu süreçte bize destek veren okul yönetimimize çok teşekkür ederim."

Projenin danışmanlığını gerçekleştiren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmeni Atajan Rovshenov da öğrencilerinin çok önemli bir çalışmaya imza attığını, derece kazanacaklarına inandığını anlattı.

Öğrencilerden Bilgenaz Altıparmak ise projesiyle Arşimet'in M.Ö. 200'lü yıllarda yaptığı çalışmasını geliştirerek gerçek hayata uyarladığını kaydetti.

Arşimet’in eş çemberlerini ve Arbelos ismiyle tanımladığı şekli 3 boyutlu ortama taşıdığını kaydeden Altıparmak, "Zaten bunlar hayatın içinde var. Elde ettiğimiz 3 boyutlu Arşimet küreleri, anten teorisinde, küresel antenlerin çekim gücünü iyileştirmede, elektromanyetik alan çizgileri ile yapılan hesaplamalarda ve sıcak hava balonlarına yön vermekte kullanılabilir. Amacım yeni bir şey öğrenmekti ve bilime katkı sunduğum için mutluyum. Hedefim katılacağım bu fuarda da matematik çalışmamla dereceye girmek. Bir Türk bilim kadını olarak ülkemi dünyaya en iyi şekilde tanıtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'yi 14 proje temsil edecek"

Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu Eş Başkanı ve Altıparmak'ın danışmanı Dr. Okan Açıksöz, okul olarak bilime katkı sunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Regeneron ISEF'in dünyanın en büyük üniversite öncesi bilim fuarı olduğunu dile getiren Açıksöz, "TÜBİTAK 2002'den bu yana bu fuara her yıl en fazla 8 proje gönderiyordu. Kovid-19 salgının nedeniyle geçen yıl yapılamayınca bu yıl ülkemizi 14 proje online bir şekilde temsil edecek. Son 5 yıldır öğrencilerimizin geliştirdiği projeler bu fuarlara katılmak üzere seçiliyor. Bu fuarda dereceye giren öğrencilere çeşitli para ödüllerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında çeşitli burs imkanları da sunuluyor. İlk üç sırada dereceye giren öğrenciler ise ÖSYM tarafından alanları ile ilişkili bölümlere sınavsız olarak yerleştiriliyorlar." dedi.

