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Gündem İzmirli kadından Kemal Kılıçdaroğlu'na altyapı tepkisi: 35 senedir CHP var burada düzeltin artık
Gündem

İzmirli kadından Kemal Kılıçdaroğlu'na altyapı tepkisi: 35 senedir CHP var burada düzeltin artık

İzmir'de meydana gelen sel sonrası dükkanı hasar gören esnaf, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Burada 35 senedir CHP var. Bu altyapıyı düzeltin artık." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 15:17:00 - 2021-02-06 15:21:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir temasları kapsamında sel felaketinden zarar gören esnafı ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

"35 senedir CHP var burada altyapıyı düzeltin artık"

İzmirli kadın esnaf tepkisini "Dükkanım yerle bir oldu. Hiçbir şey kalmadı. Altyapımızda çok büyük sorun var. Bir yağmur yağıyor, şuradan geçen araçlar komple ıslatıyor beni. Altyapı gerçekten İzmir'de bitik. Bir vatantaş olarak, bir esnaf olarak benim canım yandı. Bununla ilgili rica ediyorum. 35 senedir CHP var burada. Lütfen altyapıyı düzeltin artık. Altyapıya önem verin. İzmir'de düzelmesi gerekiyor.

Yurt dışına yıllarca gittim. 20 katı fazlası yağmur, kar yağıyor. Orada böyle şeyler yaşanmıyor. Cennet gibi Türkiye'miz neden bu halde. Hollanda'yı biliyorsunuz. Deniz yukarıda.. Onlar çözmüş biz neden çözemiyoruz. Biz de zeki insanlarız.." ifadeleriyle dile getirdi.

Tepki sonrası Kemal Kılıçdaroğlu "Tam bir afet. Varsa bir sorun çözülecektir." demekle yetindi.

"Ders çıkardık merak etmeyin"

İzmir'de vatandaşların sorunlarını çözmek yerine Boğaziçi eylemcilerine verdiği destekle büyük tepki alan Tunç Soyer ise "Ders çıkardık merak etmeyin" dedi.

İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!
İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!

Gündem

İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!

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Yorumlar

ali

Giresun'da olunca altyapı sorunu ama izmir'de afet.Afet heryerde afettir. Ne yaparsanız yapın hiçbir zaman mükemmel olmayacak.
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