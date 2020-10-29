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Aktüel İzmirli kadın girişimci cennet hurması kurutarak ihracata başladı
Aktüel

İzmirli kadın girişimci cennet hurması kurutarak ihracata başladı

Üretici Ayşe Ocaklıoğlu: - "Bahçemde 5 kilogram ile başladığım cennet hurması üretimini 70 tona çıkardım" - "3 mahalleden gelen 25 kadın burada dönüşümlü olarak çalışıyor ve bu işten ekmek yiyor. Ürünlerimizi İstanbul'daki bir firma aracılığıyla İngiltere ve Almanya'ya gönderiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:13:19 -
İzmirli kadın girişimci cennet hurması kurutarak ihracata başladı

İZMİR (AA) - TURGAY KONURALP - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kendi yetiştirdiği cennet hurmasını kurutarak işe başlayan kadın girişimci, İngiltere ve Almanya'ya ihracata başladı.

İlçenin merkeze uzak yerleşim birimlerinden Pirinççi Mahallesi'nde bahçesindeki ağaçlardan topladığı cennet hurmasını ziyan olmaması için kurutmaya başlayan Ayşe Ocaklıoğlu, bir süre sonra işlerini büyüttü.

Bugün bölgenin en büyük üreticisi olarak gösterilen Ayşe Ocaklıoğlu, AA muhabirine, önceleri meyveleri kurutmak için evini kullandığını, bu yetmeyince köydeki kapalı bir alana geçtiğini anlattı.

Ailesinin desteğiyle işlerini büyüttüğünü vurgulayan Ocaklıoğlu, "Bugün artık kendi ayaklarımın üstünde duran bir üreticiyim ve kadınlara istihdam oluşturuyorum. Artık 3 mahalleden gelen 25 kadın burada dönüşümlü olarak çalışıyor ve bu işten ekmek yiyor. Burada aile ortamında üretimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

- Hedef 100 ton

Yıllık üretimi 70 tona çıkardıklarını ve belli bir kalite standardına ulaştıklarını ifade eden Ocaklıoğlu, hedefinin 100 tona ulaşmak olduğunu kaydetti.

Cennet hurması kurusunu İstanbul'daki bir firma aracılığıyla ihraç etmeye başladıklarını ifade eden Ocaklıoğlu, "Ürünlerimizi firma aracılığıyla İngiltere ve Almanya'ya gönderiyoruz. 20 tonu bulan ihracatı da artırmak istiyoruz" dedi.

Ocaklıoğlu, bu işte marka olmak istediğini de dile getirdi.

Ocaklıoğlu'nun yanında çalışan Kamile Sevcan da bu iş sayesinde yaklaşık 9 yıldır ev ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

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