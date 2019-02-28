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İzmirli gençlere ve engellilere müjde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, ev ziyaretlerinde kendisine en çok iş talebi geldiğini belirterek, ’Nihat beyin bu konuda gençlere ve ev hanımlarına yönelik istihdam projeleri var.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:10
İzmirli gençlere ve engellilere müjde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, ev ziyaretlerinde kendisine en çok iş talebi geldiğini belirterek, ’Nihat beyin bu konuda gençlere ve ev hanımlarına yönelik istihdam projeleri var. Yeni organize sanayi bölgesi ve meslek edindirme kursları ile İzmir’de işsiz genç kalmayacak” dedi.


Menemen’e bağlı Çukurköy’de ev ziyaretleri yaparak kadınlarla bir araya gelen Ayşen Zeybekci, kendisine yöneltilen “gençler iş istiyor” talebini yanıtladı:


“İzmir göç aldığı kadar göç veren bir şehir haline gelmiştir. İş imkanı sağlandığında genç nüfus şehirde kalacaktır. İnşallah birlikte İzmir’i güzelleştireceğiz. Nihat Bey’in İzmir için, genler için çok güzel hayalleri var. İzmir’de sosyal, engelli dostu bir belediye var edeceğini her defasında söylüyor. Yapılacak yeni organize sanayi bölgeleri, bunun yanında gençlere ve ev hanımlarına sağlanacak meslek edindirme kursları ile İzmir’e yeni iş alanları kazandırılacak.”



"Engelli istihdamı sağlanacak"


Ayşen Zeybekci, 250 öğrencisi olan Sabahat Akşiray Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nu da ziyaret ederek Okul Müdürü İlknur Tercan ve öğretmenlerden bilgi aldı. Özel öğrencilerle tek tek ilgilenen, ardından velilerle bir araya gelen Zeybekci, ’’Engelli öğrencilerimizin istihdam edilmesi önemli bir konudur. Bunun örneğini Denizli’de Nihat bey hayata geçirmiştir. Siz ebeveynler olarak engelli çocuklarımızı hayata tutundurmak için çabalıyorsunuz. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey, evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ayrıca ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelli kardeşimize hizmet veriliyor. Özel bakım merkezlerinde hizmet alan engelli sayısı 16 bine yaklaştı. Engelli bireylerin bakımlarına destek olmak için her birine ortalama 650 lira engelli aylığı ödeniyor. Bunun yanı sıra gerek kamuda ve gerek özel sektörde engelli istihdamı da hayati önem arz etmektedir. İnşallah İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Nihat Zeybekci olduğu zaman bu işler belediye ile koordineli olarak devam edecektir. Biz biliyoruz eğitim sadece okul açmak değildir. Gerekli ihtiyaçlar sağlandığı zaman ortada engel diye bir şey kalmıyor. Önemli olan sorunların üstesinden ele ele gelmektir. Artık çocuklarımız aileleri için engel teşkil etmiyor’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:10
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