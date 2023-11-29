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Sosyal Medya İzmir’in neden koktuğunun özeti! ‘CHP odun koysa ona oy veririm'
Sosyal Medya

İzmir’in neden koktuğunun özeti! ‘CHP odun koysa ona oy veririm'

Yeniakit Publisher
2023-11-29 15:33:00 - 2023-11-29 15:49:46

İzmir'de yapılan bir sokak röportajına katılan yaşlı kadının, "CHP aday olarak odun koysa ona oy veririm" sözleri gündem oldu.

Yapılan sokak araştırmaları, CHP'lilerin hizmete layık olmadıklarını, yönettikleri şehirleri rezil eden Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer gibi isimlerin de CHP seçmenlerinden hala oy almaya devam edeceklerini gösteriyor.

Tunç Soyer'in yönetimiyle kokudan geçilmeyen İzmir'de yapılan bir sokak röportajı İzmir'in nasıl bu hale geldiğini ortaya koydu.

Röportajda konuşan yaşlı bir kadın, "CHP aday olarak odun koysa ona oy veririm." diyerek tercih kıstasını ifade etti. Yaşlı kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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