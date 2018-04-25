THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir'in Menemen ilçesinde yeni aldığı araç evinin önünde bu hale geldi!

Menemen ilçesinde kule vinç, üzerine düştüğü park halindeki otomobili hurdaya çevirdi. Yeni aldığı aracı kullanılamaz hale gelen vatandaş, "Arabamın kaskosunu henüz yaptırmamıştım. İnşaat firması ile görüştüğümde zararımı karşılamayacaklarını söylediler" diyerek tepki gösterdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:32
İzmir'in Menemen ilçesinde yeni aldığı araç evinin önünde bu hale geldi!

Olay, 9 Nisan günü saat 15.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 7601 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın şantiyesinde 55-65 metre yükseklikteki kule vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Önce bir binaya çarpan kule vinç, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda vinç operatörü Eren Bulut (23) ağır yaralandı.

KASKOSUNU YAPTIRMAMIŞTIM

Olay anında araçta ve çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. Arabasını bir ay önce aldığı için kasko yaptırmadığını, inşaat firmasının da zararını karşılamadığını öne süren Oral Görüş, "Olay günü balkonda yemek yiyordum. Vincin ucu binaya doğru çarparken operatör vinci çevirdi ve vinç binanın yan tarafına çarptı. Olayda arabam pert oldu. İnşaat firması ile görüştüğümde yardımcı olmayacaklarını söylediler. Suçu operatöre atıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. En son arabayı ateşe vereceğim. Arabayı bir ay önce 44 bin liraya almıştım. Kaskosunu henüz yaptırmamıştım. Daha 3-4 kez anca binebildim" diye konuştu.

Görüş, vinç düşmeden bir dakika önce sokaktan okul servisinin geçtiğini belirterek, "Benim arabamın yanında bir başka komşumuz da arabasını yıkıyordu. Allah’tan ben arabanın içinde değildim. Mahkemeye verip hakkımı savunacağım" ifadelerini kullandı. Mahalle sakini Sibel Mutlu ise "Vinç, örümcek adındaki aleti kaldırırken zincir kopuyor ve makara fırlıyor. Bunun üzerine vinç önce arabaya düşüyor, ardından da apartmana çarpıyor. Vinç düşerken orada insanlar vardı, çocukların oyun oynama saatiydi. Şans eseri kimseye bir şey olmadı" dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:32
  1. İzmir
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım Patriotlar için tarih verdi
    1. Başbakan Yıldırım Patriotlar için..
    2. Kiraladıkları arabanın plakası enseletti
    3. Önce sadaka kutusunu çaldı; sonra..
    4. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    5. WhatsApp'a yaş sınırlaması geliyor!
    6. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    7. S-400 Antalya'ya geliyor
    8. ABD'nin Suriye planını açıkladı:..
    9. Katil İsrail harekete geçti! Dünyaya..
    10. Muharrem İnce'den Abdullah Gül..
    11. Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli..
    12. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi:..
    13. HDP'den Meral'e kırmızı kart! Gül'e..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Destici'den..
    15. Gül ve Arınç Cumhurbaşkanı yardımcısı..
    16. F.Bahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye'nin..
    17. 1 Mayıs provokatörlerine operasyon
    18. Tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı
    19. 'Türkiye fedakarlık göstermeseydi..
    20. Lise öğrencisinden örnek davranış:..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı