İzmir’in domuzları ortalığı karıştırdı.

Nereden gelip nereye gittiği belli olmayan bir domuz sürüsü İzmir trafiğini alt üst etti. Caddenin karşı tarafından sürüler halinde ilerleyen domuzların rahatlığı ise pes dedirtti. 7-8 adet büyük onların iki katı kadar da yavru domuzlar çevredeki araçları umursamadan yollarına devam ettiler.

İzmir sokaklarında başıboş bir şekilde rahatlıkla gezen domuzlar "İzmir'de neden bu kadar çok domuz var?" sorusunu aklıllara getirdi.