0553 313 94 23

İzmir’in aromatik bitkileri Çin’e deva olacak

Tıbbi aromatik bitkiler alımı yapmak için Çin’den 39 firmadan 45 kişilik heyet, Ege Bölgesi Sanayi Odasını (EBSO) ziyaret etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:42
İzmir’in aromatik bitkileri Çin’e deva olacak

Tıbbi aromatik bitkiler alımı yapmak için Çin’den 39 firmadan 45 kişilik heyet, Ege Bölgesi Sanayi Odasını (EBSO) ziyaret etti.


Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası ile Çin Baharatçılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, dünyada tıbbi aromatik bitkilerde karar merciinde olan CEO düzeyindeki isimler İzmirli firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli’nin ev sahipliği yaptığı ziyarette, ticaret hacmimizin 23 milyar dolar seviyesine ulaştığı Çin ile baharat, aromatik ve tıbbi yağlar ile şifalı bitkilerde yeni işbirlikleri ve ticaret olanaklarının köprüleri kurulacak. Toplantıya Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rong Weidong ve Türk Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer de katıldı.



“En büyük ikinci ithalatçı”


Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli, “Çin, 2018 yılında 2.1 trilyon dolar ile dünyanın ikinci büyük ithalatçısı konumundadır. Sadece bir önceki yıla göre toplam ithalatı yaklaşık 300 milyar dolar artmıştır. Bu rakam Çin pazarının bizler için ne kadar büyük ve önemli bir pazar olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla ihracatının yüzde 60’ına yakınını Avrupa ülkelerine yapan Türkiye’nin Çin pazarına da ilgisini yoğunlaştırması gerektiği çok açıktır. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2018 yılında 23 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre 2018 yılında Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti’ne 3 milyar dolara yakın ihracat yapmıştır. Çin’den Türkiye’ye ise 20 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye’nin ticari ortakları arasında dünyada üçüncü ve Doğu Asya’da birinci sırada yer almaktadır” dedi.



“İhracatı artırma potansiyeli yüksek”


Sevimli, doğaltaş, zeytinyağı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, hububat, bakliyat, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri, tütün ve baharat ile aromatik bitki ve yağ sektörlerinin Çin’e ihracatını artırma potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. 2018 yılının Çin’de "Türkiye Turizm Yılı" olarak kabul edildikten sonra 2018’de Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 60 artışla 390 bine ulaştığını hatırlatan Sevimli, "Bu yıl 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında 88.’si gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı’nın partner ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti olması da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından ayrıca memnuniyet vericidir. Geçtiğimiz yıl toplam olarak 1 milyon 782 kişi tarafından ziyaret edilen 88. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte Çin’den gelen turist sayısı oranının daha da artması beklenmektedir” diye konuştu.



İkili görüşmeler yapılıyor


Yapılan etkinliğin Türkiye Çin arasındaki ilişkilerin ticari boyutunun gelişmesine de katkı sağladığını kaydeden Sevimli, “Çin’den gelen dostlarımızla uzun vadeli ticari ilişkilere dönüşecek bağlantılar kuracağınız verimli görüşmeler diliyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli ve Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rong Weidong birbirlerine anı hediyesi takdim etti. Çinli heyetin İzmirli firmalarla yaptıkları ikili görüşmeler devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye bizim için çok iyi bir seçim"
    1. "Türkiye bizim için çok iyi bir seçim"
    2. Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği..
    3. Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada..
    4. Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu trafiğe..
    5. İhracat şampiyonları listesine 155..
    6. Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
    7. Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde..
    8. Türkiye-İran hudut güvenliği..
    9. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla..
    10. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    11. Mariana’ydı, “Meryem” oldu
    12. Esenyurt’ta üretiyor dünyaya..
    13. Su kanalına giren otomobil 85 metre..
    14. Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    15. İki markada yaz kampanyası
    16. Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler..
    17. Egea Gençler Kupası Eskişehir'de
    18. Okul gıdası logosunun detayları belli..
    19. Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat
    20. Sokakları dans ederek temizliyor
    21. Dikkat çeken uyarı: Yeni aldığınız..
    22. İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesi
    23. Karşıyaka’da sanat salondan sokağa..
    24. Kamu işçi ücretleri toplu sözleşme 2019
    25. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    26. Adalet Bakanı Gül:"(Çatı davada karar)..
    27. Eski Interpol Başkanı rüşvet aldığını..
    28. Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime..
    29. Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile..
    30. Başkan Erdoğan konuşuyor
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!