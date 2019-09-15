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İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi

İzmir'in Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla ilçelerinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaş isyan etti.

15 Eylül 2019 Pazar 17:35
İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi

İzmirliler, sıcak havalarda yeniden susuz kaldı. Yaz boyunca aralıklarla devam eden bu su kesintileri, vatandaşları bıktırdı.

7 ilçede su yok

Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla olmak üzere toplam 7 ilçede, evlere yaklaşık 10 saat su verilemedi. Pazar günü susuz kalan vatandaşlar, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkilerini, sosyal medya hesapları üzerinden gösterdi.

İzmir'de heykel çalıştayı

Tepkilere aldırış etmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kentte başlayacak heykel çalıştayı için mesaj yayınladı.

Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı İnciraltı’nda başlıyor. Sanatçı arkadaşlarımız 30 gün boyunca orada çalışacak. Bir sanat eseri nasıl ortaya çıkıyor gidip görebileceğiz. Ortaya çıkacak eserleri daha sonra kentin farklı noktalarına yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:35
  1. İzmir
  2. Tunç Soyer
  3. CHP

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 9 dk önce
    Putçuluk müşriklerin başlıca GELİR kaynağıdır, CHP’li başkanlar, tabi ki puta sahip çıkacak.
  • ZÜBEYDEZÜBEYDE10 dk önce
    Bu sanat etkinlikleri olmazsa kalkınmamız cok zor olur
  • SadiSadi15 dk önce
    Akpye gelince dili bir karış olanlar Bunlara karşı dilini yutmuş bülbül herkes hakettiği şekilde yönetilir

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