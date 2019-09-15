İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi İzmir'in Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla ilçelerinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaş isyan etti.

İzmirliler, sıcak havalarda yeniden susuz kaldı. Yaz boyunca aralıklarla devam eden bu su kesintileri, vatandaşları bıktırdı. 7 ilçede su yok Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla olmak üzere toplam 7 ilçede, evlere yaklaşık 10 saat su verilemedi. Pazar günü susuz kalan vatandaşlar, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkilerini, sosyal medya hesapları üzerinden gösterdi. İzmir'de heykel çalıştayı Tepkilere aldırış etmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kentte başlayacak heykel çalıştayı için mesaj yayınladı. Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı İnciraltı’nda başlıyor. Sanatçı arkadaşlarımız 30 gün boyunca orada çalışacak. Bir sanat eseri nasıl ortaya çıkıyor gidip görebileceğiz. Ortaya çıkacak eserleri daha sonra kentin farklı noktalarına yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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