  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'i sel aldı! Caddeler göle döndü
Gündem

İzmir'i sel aldı! Caddeler göle döndü

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Buca ilçesinde bir motosiklet sürücüsü sel sularına kapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 00:36:00 -

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sağanak yağışın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşarken, rögarlar da taştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan İzmir'de sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü.

Buca ilçesinden gelen görüntülerde ise bir motorcunun sela kapıldığı görüldü.

Sağanak yağışın etkisinin gece boyunca sürmesi bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye için tepki çeken F-35 kararı
Dünya

ABD'den Türkiye için tepki çeken F-35 kararı

S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını iptal eden ABD'den yeni bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Thomas Campbell, "Tü..
Gündem

"CIA ajanı TR705" Demirtaş'ı ziyarete gitti

Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen CIA'ya bilgi sağladığı belgelenen CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terör tutuklusu HDP'li Selahattin D..
Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme
Teknoloji

Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme

Savunma sanayiinde başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakan Türkiye, gözünü 2021'e dikti. "2021 yılı, savunma ve havacılık sanayii se..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay