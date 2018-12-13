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İzmir'e kar yağdı

İzmir Ödemiş'te yağan kar nedeniyle, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Çocuklar karın keyfini çıkardı.

13 Aralık 2018 Perşembe 23:53
İzmir'e kar yağdı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçeye bağlı Bozdağ Mahallesi'nde hafta başından beri ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Rakım bin 135 metre

Deniz seviyesinden bin 135 metre yükseklikte bulunan mahallede, yerler karla kaplandı. Sürücüler özellikle yolların yokuş bölümlerinde zorlandı.

Kar heyecanı yaşayan bazı çocuklar da kar topu oynadı.

Çocuklar karın keyfini çıkardı

Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleye geçen hafta da kar yağdığını belirterek, hafta sonu yerini yağmura bırakan karın, birkaç gündür ara ara etkili olduğunu belirtti.

Yollarda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara bilgi verdiklerini aktaran Otçu, mahallede yaşayan çocukların karın keyfini çıkardığını ifade etti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:53
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