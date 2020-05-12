İzmir’den yerli solunum cihazı müjdesi

İzmir’de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bugün online olarak düzenlediği basın toplantısında, 7 bin dolar olan solunum cihazını, yerli bir üretimle 700 liraya üretebildiklerini söyledi.

Korona virüs salgınında en çok vaka sayısının görüldüğü şehirlerden olan İzmir’de, salgın kapsamında alınan önlemler devam ederken, salgın sürecinin başından bu yana girişimleri ile dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü; online olarak düzenlediği basın toplantısında Çiğli’de yerli solunum cihazı üretildiğini müjdeledi.

Türkiye’nin yaklaşık 60 gündür olağanüstü bir hal yaşandığını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Korona virüs salgını hepimizin hayatını derinden etkiledi. Kurumlar, fabrikalar, iş yerleri ve yerel yönetimler de daha önce olmayan durumlarla karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi İtalya’da yaşanan sıkıntıların burada yaşanmaması için solunum cihazına öncülük etmekti. Bununla ilgili çalışmalar vardı ama bizi de yerel yönetimler olarak Türkiye’deki sorunların dışında kendimizi tutamazdık. Biz de yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koyduk” dedi.

Üretilen yerli solunum cihazı projesiyle ilgili detaylı bilgilerin verildiği toplantıda; Gümrükçü, yayında Bilge ve Efe Gökdoğan kardeşlere de söz vererek, mini blower ve ventilatör imalatı ile detaylı bilgi aldı. Gümrükçü, “Sağlıkçılar, anestezi uzmanları, teknik arkadaşlar, onlarla bir konuşma grubu oluşturduk. Bu süreçte ortak bir çalışma yaptılar. Burada bir yeni gelişme oldu. Bir müjdemiz var. Uygun maliyetli, yerli bir solunum cihazımız var. Türkiye’de değişik yerlerinde tasarlanan, Mustafa Büyükkayın tarafından hayata geçirilen bir cihaz. Normalde 7 bin dolar olan bir cihazı Türkiye’de yerli bir üretimle 700 liraya üretebiliyoruz. Bu cihaz çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Tamamen taşınabilir bir cihaz”

Solunum cihazıyla ilgili detaylı bilgi veren Mustafa Büyükkayın ise “Diğerlerinden farkı çok uygun faaliyette ve hızlı bir şekilde üretiliyor olması. Bunun maliyeti normalde 7 bin dolar ile 10 bin dolar arasında değişiyordu ama bizim cihazımız 700 lira civarına geliyor. Bu fiyatı daha da aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Üretimi ve montajı yarım saat ile 1 saat arası değişiyor. Anestezi uzmanlarıyla görüştüğümüzde gerekli minimum özelliklere sahip, en hızlı bir şekilde üretebileceğimiz bir cihaz üretmeye çalıştık. Yapmış olduğumuz cihaz ile basıncı ayarlayabiliyoruz. Tamamen taşınabilir bir cihaz. Batarya eklendiğinde elektriksiz de çalışılabiliyor. Eklemelere açık bir şekilde daha da profesyonel hale geliyor. Ekleme olmadan da çok iyi bir etki sağlayan, hastayı çok iyi bir şekilde hayatta tutmaya sağlayan bir cihaz” dedi.

Çiğli Belediye başkanı Gümrükçü; solunum cihazı için henüz bir isim düşünmediklerini ama “İmece” isminin yakışacağını da ifade etti.