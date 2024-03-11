İzmir’den umudunu kesen Tunç Soyer İmamoğlu’na desteğe geldi! Özgür Özel küplere bindi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, CHP içerisindeki krizler bitmek bilmiyor.

İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'a kentte yardımcı olmak yerine, İstanbul'a gelerek CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğe gelmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE 1’de Gündem Özel programına konuk oldu.

Burada, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'na destek için giden Tunç Soyer hakkında açıklamalarda bulunan Özel, "Bu aşamada İzmir’de Tunç Başkan’dan beklenen bütün gücüyle Cemil başkan ve partisi için çalışmasıdır." dedi.

Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için İstanbul’a gitmesine ve ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay’ın açıklamalarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

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“CHP, Jandarma Komando Tugay’ı değil. Bu parti çok sesli bir parti. Herkes partiye zarar vermediği sürece istediğini söyleyebilir. Geçen hafta Ekrem başkan beni aradı, Tunç başkanın (Soyer) aradığını, gelip bir gün birlikte çalışmak istediğini söyledi. Peki ‘İzmir’de çalışıyor, bir mahsuru olur mu?’ dedi. ‘Bir mahsuru olmaz, İzmir’de de çalışacak inşallah’ dedim. Serzeniş haklı. Soyer bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu’nun yerine geldi. Aziz Kocaoğlu aday gösterilmedi, Soyer için topuyla tüfeğiyle çalıştı. Hepimiz çalıştık. Geçen sefer Tunç Soyer’in adaylığını ben destekledim. Bu sefer kendisinin aday olarak gösterilmemesinin gerekçesi olan anketi de kendisiyle paylaştım.

"ULUSLARARASI GÖREV TEKLİF ETTİM"

Kendisine uluslararası bir görev teklif ettim. Kabul edemeyeceğini söyledi ve şimdi İstanbul’da.

"İZMİR'DE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN"

Bu aşamada İzmir’de Tunç Başkan’dan beklenen bütün gücüyle Cemil başkan ve partisi için çalışmasıdır. Onu yapmadan İstanbul’a gelmenin İstanbul’da kapılar açık, gelebilir ama İzmir’de de üstüne düşeni yapmalı, öbür türlüsü doğru olmaz. Partililik kimliğiyle bağdaşmaz.”