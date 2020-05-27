İzmir’den Türkiye’ye online festival

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), reklamcılık alanında gençlerin vizyonunu geliştirmek ve iletişim sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla “GençYaratıcı Festivali” düzenleyecek. 29-30 Mayıs tarihleri arasında, online olarak gerçekleştirilecek festival, İEÜ İletişim Fakültesinin Youtube sayfasından canlı yayınlanacak ve herkese açık olacak.

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar’ın açılış konuşmasıyla başlayacak ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek festival, dijital olarak reklamcılık alanında yapılan en kapsamlı etkinliklerden biri olacak. Festivalde, iletişim dünyasının tanınmış isimleri bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşacak. Levent Erden, Serdar Kuzuloğlu, Refik Anadol, Uğur Özmen, Can Faga ve birçok önemli isim; “pazarlama”, “medya”, “tasarım ve teknoloji”, “girişim”, “dijital değişim” gibi güncel konularda, gençlere yol gösterici değerlendirmelerde bulunacak.

Fikirler yarışacak

Festivale katılarak sorularını anlık olarak iletme imkanı bulacak öğrenciler, bu sayede merak ettikleri konulara da yanıt bulacak. Ayrıca, İEÜ mezunları da “Sektöre Giriş Sohbetleri” başlığı altında, yaşadıklarını öğrencilere aktaracak. Festival kapsamında panellerin yanı sıra Türkiye genelindeki güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile iletişim fakültesi öğrencilerinin katılabileceği reklam yarışması da gerçekleştirilecek. Başkanlığını, İEÜ GençYaratıcı Ajans Kurucusu Haluk Mesci’nin yapacağı jüri, öğrencilerin hazırladığı birbirinden özel kampanyalar arasından en iyileri seçecek. Yarışmada ilk 3’e giren ekipler; bluetooth kulaklık, sektör dergilerine abonelik, e-kitap okuyucu ve grafik tablet ödüllerinin sahibi olacak. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.gencyaratici.ieu.edu.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

“Her açıdan örnek olacak”

İEÜ GençYaratıcı Ajans Yöneticisi Gözde Çeviker, festivalin son dönemde en çok konuşulan etkinliklerden biri olacağını söyledi. Çeviker, “Öğrencilerin aldıkları akademik eğitimin yanı sıra sektör temsilcileriyle buluşması, onların fikirlerinden yararlanması çok önemli. Korona virüs nedeniyle yüz yüze görüşemesek de, öğrencilerimizin talebi doğrultusunda örnek olacak bir festival yapabileceğimizi düşündük. Alanında uzman, kendini kanıtlamış birçok isimle tek tek görüşerek programı oluşturduk. Festival, cuma günü saat 12.00’de başlayacak. Gün içerisinde, paneller ve sohbetler de akşam saatine kadar devam edecek. Cumartesi günü ise saat 10.00’da başlayacak program, yarışma heyecanına da sahne olacak. Katılımcılar, iki gün boyunca eğlenceli zaman geçirecek. GençYaratıcı Ajans Kreatif Direktörü Tayfun Kısacık ve GençYaratıcı Ajans Sanat Yönetmeni Kue Hea Lee’nin de festivalin gerçekleşmesi noktasında çok desteği oldu. Önümüzdeki süreçte de online etkinlikleri sürdüreceğiz” dedi.