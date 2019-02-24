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İzmir’den Türkiye markası çıkıyor

İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) gelişen ve büyüyen üretimiyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

24 Şubat 2019 Pazar 11:58
İzmir’den Türkiye markası çıkıyor

İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) gelişen ve büyüyen üretimiyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, “Şu an faaliyette olan ortalama 200 firma ile gelişime ve üretime devam ediyoruz. Amacımız Türkiye markası bir organize sanayi bölgesi oluşturmak” dedi.


2 bin 500 dönüm arazi üzerinde 353 parsel olarak kurulan, bin 500 dönüm sanayi parseli, 105 bin metrekare idari ve sosyal tesis alanına sahip İTOB, 7 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Bünyesindeki 200 firma ile dış ticaret alanında da başarılı bir büyüme kaydetmeye devam eden İTOB, 21 Ocak tarihinde gerçekleşen genel kurul sonrası organize sanayi bölgeleri içinde genel kurula geçen OSB olarak İzmir’de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nden sonra 2., Türkiye genelindeki 308 OSB içinde 87. sırada yer aldı. İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, “2019 yılı plan ve projelerimizle başta ihracat olmak üzere birçok alanda İzmir’de daha çok ses getireceğimize inanıyorum. Şuan bölge olarak yaklaşık 750 milyon dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz, üretime ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Katılımcılarımızın devam eden yatırımlarına, üretimlerine destek olmak, dış pazardaki yatırımcılara, yeni müşterilere ulaşabilmelerini sağlamak adına meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları aracılığıyla düzenlenen yurt içi ve yurt dışı toplantı ve fuarlara katılım sağlayarak, sektörde öncü kişi ve kuruluşlarla kurduğumuz ikili ilişkilerle sanayicilerimiz ve yatırımcılar arasında birleştirici rol üstlenerek dayanışma ve sinerji oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



"Hedef Türkiye markası olmak"


Hedeflerinin 2019 yılında İTOB’u Türkiye markası haline getirmek olduğunu söyleyen Acar, “Ülkemizin ve bölgemizin kalkınması ve bu kalkınmanın kararlı adımlarla sürdürülebilirliğinin temeli için nitelikli istihdam ve katma değerli üretim gereklidir. İTOB’un potansiyelini daha üst noktalara taşıyacak ve büyük ölçekte ses getirecek projelerimiz arasında yer alan meslek lisesi projemizle Pancar, Develi ve Tekeli bölgesindeki genç neslin okutularak, staj imkanlarının bölgemizdeki firmalardan sağlanmasını ve sonrasında iş hayatına kazandırılarak ara eleman ve istihdam sorunun çözülmesini hedefliyoruz. 2018 yılında planlamaya alınan ve bu yıl içinde inşaatına başlayacağımız 3 bin 700 metrekare kapalı alanda kurulacak, içerisinde banka şubesi, kargo şirketi, PTT, sağlık merkezi, eczane, ofisler, restoran ve marketi bulunan Ticaret Merkezi projemizle ise bölge halkının ve katılımcılarımızın ihtiyaçlarını en kolay ve en iyi şekilde karşılanmasına aracılık etmeyi istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:58
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