İzmir’deki yangını o müptezeller üstlendi!
İzmir’de çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnsyatifi” isimli teröristler üstlendi.
Türkiye, Ege’deki orman yangınlarıyla sarsıldı. Büyük bölümü Ege Bölgesi’nde çıkan 72 yangın, binlerce dönüm araziyi küle çevirdi.
Yangınlardan 69’u kontrol altına alındı.
Özellikle İzmir’de yerleşim alanlarına kadar yayılan alevler nedeniyle onlarca ev tahliye edildi.
Yangınların çıkış sebebi de tartışma konusu olurken, terör örgütü PKK’nın uzantısı “Ateşin Çocukları İnsiyatifi” isimli terör grubu açıklama yaptı. İzmir ve Aydın’daki yangınları söz konusu grup üstlendi.