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Gündem İzmir’deki yangını o müptezeller üstlendi!
Gündem

İzmir’deki yangını o müptezeller üstlendi!

Yeniakit Publisher
2024-08-17 12:17:00 -
İzmir’deki yangını o müptezeller üstlendi!

İzmir’de çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnsyatifi” isimli teröristler üstlendi.

Türkiye, Ege’deki orman yangınlarıyla sarsıldı. Büyük bölümü Ege Bölgesi’nde çıkan 72 yangın, binlerce dönüm araziyi küle çevirdi.

Yangınlardan 69’u kontrol altına alındı.

Özellikle İzmir’de yerleşim alanlarına kadar yayılan alevler nedeniyle onlarca ev tahliye edildi.

Yangınların çıkış sebebi de tartışma konusu olurken, terör örgütü PKK’nın uzantısı “Ateşin Çocukları İnsiyatifi” isimli terör grubu açıklama yaptı. İzmir ve Aydın’daki yangınları söz konusu grup üstlendi.

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Yorumlar

Aksaraylı68...

Sen devlet olarak idam cezasını getirmezsen teröristler seninle devletinle dalga geçerek yangınlar çıkartır, Her sene uğraşırsın söndürmek için, biz nasıl bir devlet olduk, Allah bizi ıslah etsin yardım etsin, adamlar alenen Devleti ve milleti tehdit ediyor Kuzey Irak'taki süren operasyonlar Suriye'deki yapılacak operasyonlarla alakalı olarak gözdağı veriyor içimizde birçok Hain Var Memleketin her tarafına dağılmış Ermeni tohumları var Sen devlet olarak ciddi olarak kanunlar çıkartmazsan idam getirmezsen bu namussuzlar mecliste sana hain der bayrağına küfreder ormanını Yakar fabrikanı yakar, Ey Türk devleti Allah rızası için artık uyanın yeter be Yeter artık yeter, daha nereye kadar susacakcınız, polyanacılık oynayacaksınız, o ağaçların, yanan canlıların, kaybedilen milli servetin cezası idam olmalı, birileri bilinçli olarak bu namussuzluğu yapıyorsa.

Fatih

Allah'im biran önce belalarini versin. Idam gelsin! Hainler idam ile yargilansinlar
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