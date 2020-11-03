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Aktüel İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak gönderildi
Aktüel

İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak gönderildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Türkiye genelindeki 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza periyodik pay olarak 186,8 milyon lira kaynak yolladık. Bu rakamın 6,6 milyonu İzmir'deki SYDV'lerimize aktarıldı" - "Bu kaynak da daha önce yolladığımız 10 milyon acil ödenek ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında kullanılacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:28:29 -
İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak gönderildi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan SYDV'lere sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak gönderildiğini anımsattı.

Kasım ayı ödeneklerine ilişkin bilgi veren Selçuk, "Türkiye genelindeki 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza periyodik pay olarak 186,8 milyon lira kaynak yolladık. Bu rakamın 6,6 milyonu İzmir'deki SYDV'lerimize aktarıldı. Bu kaynak da daha önce yolladığımız 10 milyon acil ödenek ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında kullanılacak." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla hem SYDV'lerin mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini belirtti.

SYDV'ler kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.



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