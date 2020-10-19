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Aktüel İzmir'deki sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'deki sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:54:38 -
İzmir'deki sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda, evli çift gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bornova'daki bir evde, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 27 litre sahte rakı, 20 litre sahte şarap, 10 litre sahte viski, 75 litre etil alkol, 500 mililitre anason, alkolmetre ile damıtmada kullanılan ısı dereceli 25 litre kapasiteli kazan ele geçirildi.

Operasyonda, H.G.B. ve eşi H.B. gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







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