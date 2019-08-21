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İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçrayan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:08
İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğü yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait ve Türkiye'nin birçok noktasından İzmir'e gelen yaklaşık 150 arazözün soğutma çalışmaları için görev yaptığı öğrenildi.

Zaman zaman yangın yönetim helikopterinin havadan denetim yaptığı yangında, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterlerinin de hazırda bekletildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:08
  1. İtfaiye
  2. Orman Genel Müdürlüğü
  3. söndürme
  4. Yangın

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