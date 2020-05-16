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İzmir'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:20:57 -
İzmir'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle altın gasbedilmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 14 Mayıs'ta bir kuyumcu dükkanından altın gasbedilmesi olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüde, iki çalışanın takıları vitrine yerleştirdiği sırada dükkana eli silahlı, maskeli ve şapka takan birinin girdiği, bir miktar altını alıp kaçtığı görülüyor.

Anafartalar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, 14 Mayıs'ta eli silahlı bir soyguncu, siyah bir poşet içerisinden çıkardığı tabancayla çalışanları tehdit edip, yaklaşık 300 gram 14 ayar altın kolyeyi alarak kaçmıştı.


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