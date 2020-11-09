İzmir'deki konutların yarısına yakınında deprem sigortası yok

MALATYA/İZMİR (AA) - VOLKAN KAŞİK - HALİL FİDAN - Türkiye'yi derinden sarsan 30 Ekim'deki depremde 115 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'deki konutların ancak yüzde 57'sine denk gelen 636 bin 55'inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

AA muhabirinin Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edindiği bilgilere göre, Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Bayraklı ile Bornova ilçelerinde yıkımlara neden olan depremle sarsılan İzmir'de 1 milyonun üzerinde konut var.

Söz konusu konutlardan 635 bin 55'inin DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunurken, kentte sigortalılık oranı yüzde 57 oldu.

Depremin yıkıma neden olduğu Bornova'da 30 Ekim itibarıyla 50 bin 624, Bayraklı'da 38 bin 229, Seferihisar ilçesinde ise 17 bin 835 sigortalı konut yer alıyor.

Bu arada, Ege Bölgesi genelinde zorunlu deprem sigortalı konut oranı yüzde 58 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir'de bulunuyor.

- 14 bin 269 hasar ihbarı yapıldı

DASK, İzmir depreminde evi hasar gören poliçe sahiplerine ödemeleri yapmaya devam ediyor. Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlar için gerçekleştirilmeye başlandı.

DASK, zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 6 Kasım Cuma günü itibarıyla toplam 7,1 milyon lira ödeme yaptı.

DASK'ın İzmir dahil depremden etkilenen 14 ilden toplam hasar ihbarı sayısı ise 8 Kasım Pazar günü itibarıyla 14 bin 269'a ulaştı.

İlk etapta 100 hasar eksperiyle sahaya inen DASK, gelecek günlerde bu sayıyı 200'e çıkaracak. Aynı zamanda hasar tespit çalışmalarının yerinde yönetimi için İzmir'de DASK İletişim Merkezi kuruldu.

Birikmiş deprem rezervi ve reasürans imkanları sayesinde 25 milyar lira olan hasar ödeme kapasitesi, kasım ayı itibarıyla 40 milyar liraya yükseltildi.

- Hasar ihbarı almaya devam ediyoruz

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, depremden birkaç saat sonra İzmir'e ulaşıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İzmir İl Müdürlüğünde DASK İletişim Merkezi kurduklarını, yönetici ve ekiplerinin bir bölümünün çalışmaya buradan devam ettiğini belirtti.

Sahadaki çalışmaları yakından takip ettiklerini, sigortalılarla gerektiğinde birebir temas kurduklarını dile getiren Turgut, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD başta olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma ve iş birliği içindeyiz. ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı almaya devam ediyoruz. Hedefimiz, sigortalılarımızın Zorunlu Deprem Sigortası edinerek elde ettikleri finansal güvencenin karşılığını vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek.

DASK, evi depremde hasar gören vatandaşlarımızın düzenini yeniden kurmasında çok önemli bir rol oynuyor. Misyonumuz yaraları sarmak, normal hayata dönüşü sağlamak. Eksperlerimiz hasar ihbarı yapan sigortalılarımızın konutlarında inceleme yapıp raporlarını bize mobil cihazlarından anında ulaştırıyorlar. Böylece hasar süreçlerini çok daha hızlı sonuçlandırıyoruz."



