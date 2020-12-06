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Aktüel İzmir'deki kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

İzmir'deki kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 11:58:22 -
İzmir'deki kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 575 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden tarihi eser satmaya çalışan şüphelinin Erzurum'dan kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 499 sikke, tablet, 30 obje, 4 haç, 4 heykel, 2 vazo, kandil, 8 madalyon, 3 ok ucu, mühür, 3 kolye ucu, 16 yüzük ve 3 bilezik olmak üzere 575 tarihi eser ele geçirildi.

Araçta bulunan E.A, M.F, H.Ö. ve S.K. gözaltına alındı, tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

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