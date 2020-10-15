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Aktüel İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 53 şüpheliden 29'u tutuklandı
Aktüel

İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 53 şüpheliden 29'u tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 21:57:08 -
İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 53 şüpheliden 29'u tutuklandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 25 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan 53 şüpheliden 29'una tutuklama kararı çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlar kapsamında yakalanan 102 şüpheliden tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 53 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 29'u tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyetten serbest kaldığı, 1'i hakkındaki gözaltı kararının Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildiği, 1 şüphelinin mükerrer soruşturma dolayısıyla, 2 şüphelinin de değişen delil durumları dikkate alınarak emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

40 şüphelinin işlemleri sürerken, 8 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı kaydedildi.

- Operasyonun geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ekim'de 98'i Hava Kuvvetleri, 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105'i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yakalama kararı bulunan 16 pilottan 4'ünün F16 pilotu olduğu belirtilmişti. Şüphelilerin bazılarının "örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı" bulunduğu, bazıları hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller olduğu belirtilmişti.

İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 102 şüpheli yakalanmıştı.

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