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Gündem İzmir’deki elektrik akımı faciasında istenen cezalar belli oldu
Gündem

İzmir’deki elektrik akımı faciasında istenen cezalar belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-01 10:20:00 -
İzmir’deki elektrik akımı faciasında istenen cezalar belli oldu

İzmir’deki yağmur sırasında caddenin ortasındaki elektrik kaçağı nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiği olayda sanıklar için istenen cezalar belli oldu.

İzmir'de yağmur sırasında yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Caddede elektrik akımına kapılan adam öldü
Caddede elektrik akımına kapılan adam öldü

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Caddede elektrik akımına kapılan adam öldü


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