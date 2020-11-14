İzmir'deki depremden bir acı haber daha
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) edinilen bilgiye göre, depremde 116 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi sürüyor.