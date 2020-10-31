  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir çocuk yaralı çıkarıldı.
Aktüel

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir çocuk yaralı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:42:46 -
İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir çocuk yaralı çıkarıldı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan: Hayati öneme sahip, bu öyle rastgele söylemiş bir ifade değil
Gündem

Erdoğan: Hayati öneme sahip, bu öyle rastgele söylemiş bir ifade değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda konuştu.
Sahte kahraman Bülent Ecevit
Gündem

Sahte kahraman Bülent Ecevit

Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, gündemi değerlendirdi. Uğurlu, Bülent Ecevit'in sahte bir kahraman olduğunu dile getirdi.
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kritik çağrı
Gündem

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kritik çağrı

Darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının KKTC'ye kaçtığını söyleyen Araştırmacı Yazar Fatih Dünemez, yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a h..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay