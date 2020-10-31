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Aktüel İzmir'deki depremde jandarma arama kurtarma taburu enkazdan 15 kişiyi çıkardı
Aktüel

İzmir'deki depremde jandarma arama kurtarma taburu enkazdan 15 kişiyi çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:08:31 -
İzmir'deki depremde jandarma arama kurtarma taburu enkazdan 15 kişiyi çıkardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma Taburunun, 15 kişiyi enkazdan çıkardığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Arama Kurtarma Taburu, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki yıkılmış binada 20.10'dan itibaren arama kurtarma faaliyeti başlattı. Jandarma ekibi, 15 kişiyi sağ olarak çıkardı. Çalışmalarda 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma faaliyetinin kesintisiz olarak devam ettiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) tarafından havada keşif faaliyetlerine devam edilmekte olup, elde edilen görüntüler İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'ne eş zamanlı olarak aktarılmaktadır. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığından bir Jandarma Komando Taburu ile Bayraklı'da afet bölgesinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinin emniyeti alınmaktadır. Afetzedelerin hasar gören binalardan güvenli bölgelere tahliye edilmesinin güvenliğine destek verilmektedir. Diğer Kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak Jandarma Komando Birlikleri tarafından 515 çadır kurulumu gerçekleştirilmiştir."

Açıklamada, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevlerine devam ettiği kaydedildi.

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